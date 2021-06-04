День Республики

В Карабулаке пройдёт праздничный концерт в честь Дня рождения Республики Ингушетия

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В Карабулаке в парке Славы сегодня, 4 июня, состоится торжественное мероприятие, посвящённое 29-й годовщине образования Республики Ингушетия.

«В программе празднования поздравления официальных лиц и почётных гостей, концерт местных музыкальных дарований, солистов детского хореографического ансамбля «Таргим» и артистов Государственной филармонии», — сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба мэрии города.

Городские власти пригласили жителей Карабулака на яркое представление, которое начнётся в 14:00.

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