Благотворительность

В Карабулаке работает пункт приема помощи пострадавшим от землетрясения в Сирии

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Министерство обороны России организовало работу по экстренному сбору и отправке гуманитарного груза для пострадавших граждан Сирии, жители Карабулака могут принять участие в этой акции.

Отмечается, что удары стихии ощутили на себе почти 11 миллионов сирийцев, люди остались без крова, еды и одежды. В то же время из-за санкций, введённых странами Запада, мировое сообщество не помогает сирийским властям, несмотря на тяжелейшую ситуацию.

Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии Карабулака, тёплые вещи и предметы первой необходимости для пострадавших от землетрясения следует нести в городской пункт сбора экстренной помощи, развёрнутый в администрации муниципального образования.

Список неотложных потребностей сирийской стороны для ликвидации последствий землетрясения включает в себя постельные принадлежности, матрасы, одеяла, зимнюю одежду и обувь, продуктовые наборы, консервы и детские питательные смеси, наборы для приготовления пищи, гигиенические наборы, чистящие средства, подгузники детские и взрослые, лекарства и медицинское оборудование, аптечки первой помощи и реанимационные наборы, осветительные приборы, работающие на солнечной энергии, палатки (семейные), технику для разбора завалов, спасательное оборудование, электрогенераторы.

По словам представителей властей Карабулака, горожане приносят в здание мэрии одежду, продукты питания, предметы первой необходимости для передачи нуждающимся.

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