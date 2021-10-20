Конкурс

В Карабулаке реализуют пилотный проект по внедрению в городе маршруток со спутниковой навигацией

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Мэрия Карабулака проводит открытый конкурс на право осуществления пассажирских перевозок в городе автомобильным транспортом общего пользования по муниципальному маршруту в рамках пилотного проекта.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации Карабулака, всего разработаны два маршрута, которые охватывают все микрорайоны города.

Для участия в конкурсе пригласили юридических и физических лиц, имеющих в своём распоряжении транспортные средства, соответствующие установленным требованиям, в частности, количество мест более 10, автомобиль подключён к системе ГЛОНАСС /GPS.

Благодаря спутниковой навигации каждый желающий сможет в режиме реального времени отследить местоположение маршрутки, узнать время её прибытия на интересующую остановку, а администрация города в свою очередь будет осуществлять контроль исполнения подрядчиком контрактных обязательств. Это новшество для республики, пилотный проект будет реализован именно в Карабулаке.

Заявки на участие в конкурсе подаются в период с 15 октября по 14 ноября 2021 года по адресу: г. Карабулак, ул. Промысловая, 2/2, здание администрации г. Карабулака, кабинет № 106. Призываем всех желающих принять активное участие в конкурсе.

Конкурсная документация размещена на официальном сайте мэрии Карабулака.

По всем интересующим вопросам можно обращаться в отдел строительства, промышленности, транспорта, энергетики и связи администрации города, электронная почта — karabulak2009@bk. ru, контактный телефон — 8 (8734) 44-41-56.

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