В Карабулаке установят две воркаут-площадки в рамках проекта «Поколение Спортмастер»

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В Карабулаке Ингушетии откроются две площадки для занятий уличным воркаутом, сообщили в мэрии города.

На днях были определены места расположения спортивных площадок, предназначенных для занятий физической культурой и спортом, подготовки и сдачи норм ГТО. Воркаут-площадки установят на улицах Кирова и Промысловой в рамках реализации федерального проекта «Поколение Спортмастер».

К услугам физкультурников будет предоставлена скамья для пресса, турники, гимнастические брусья, шведская стенка. Тренироваться на открытом воздухе на новых площадках смогут как дети, так и взрослые. Кроме того, для удобства на площадках устроят специальное резиновое покрытие. Социальный проект компании «Спортмастер» реализуется в 100 городах России под девизом «Ни дня без спорта!».

Руководитель муниципального образования Магомед-Башир Осканов отметил после посещения площадок, что воркаут-зоны надо расположить так, чтобы с одной стороны они были достаточно отдалены от дороги, а с другой — к ним удобно было бы подойти пешком.

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