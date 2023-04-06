Благоустройство

В Карабулаке ведутся работы по благоустройству общественной территории на улице Промысловой

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В Карабулаке Ингушетии ведутся работы по благоустройству общественной территории, расположенной на улице Промысловой, в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда».

Как сообщили в мэрии города, на объекте запланированы укладка пешеходного тротуара протяжённостью 680 метров, устройство уличного освещения, создание трёх компактных зон отдыха с установкой лавочек и урн.

Глава муниципалитета Магомед-Башир Осканов ознакомился с ходом работ, понаблюдал за процессом, пообщался с представителями подрядной организации и местными жителями. Градоначальник в целом остался доволен увиденным, не высказав существенных нареканий. Он обратил внимание на ряд моментов, которые необходимо учесть при реализации проекта, указав ответственным лицам на необходимость контроля качества работ вплоть до их завершения.

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