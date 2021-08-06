В карабулакском ДК школьникам напомнили правила безопасности в условиях пандемии коронавируса

Методист ДК Шамиль Гарданов акцентировал внимание присутствующих на необходимости строгого соблюдения гигиенических норм и установленной социальной дистанции.

«Несмотря на сложность ситуации с пандемией, работники домов культуры республики прилагают все возможные усилия, чтобы окончательно не парализовать творческий процесс. Со строгим соблюдением правил безопасности в ДК функционируют кружки художественной самодеятельности, идет процесс подготовки к предстоящим праздникам, проведение которых в основном запланировано в онлайн-режиме», — рассказала газете «Ингушетия» художественный руководитель РДНТ Асет Абдурзакова.

По ее словам, ребята готовятся к проведению флешмобов, которые пройдут в преддверии празднования Дня Государственного флага Российской Федерации, который отметят в стране 22 августа.