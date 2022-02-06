В КБР задержали жителя Ингушетии с поддельным свидетельством о регистрации автомобиля
На федеральном контрольно-пропускном пункте «Малка» в Кабардино-Балкарии житель Ингушетии предъявил полицейским поддельное свидетельство о регистрации транспортного средства, сообщается на сайте ГУ МВД России по СКФО.
Сотрудники временной оперативной группировки остановили легковой автомобиль под управлением 40-летнего жителя города Назрани. При проверке документов мужчина предъявил полицейским свидетельство о регистрации ТС с явными признаками подделки. В документе отсутствовали дата выдачи, год выпуска транспортного средства, номера узлов и агрегатов автомобиля, а также печати, росписи должностного лица, данные о собственнике и месте его проживания, говорится в релизе.
В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК России (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков). Фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.
Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.