В колледжах Ингушетии провели «Атомный урок»

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В колледжах Ингушетии провели внеурочные занятия «Россия — мировой лидер атомной отрасли. Атомный ледокольный флот и развитие Северного морского пути» из цикла «Разговоры о важном».

Как сообщили в Минобрнауки региона, в ходе этих мероприятий студенты познакомились с природой Арктики, ее хозяйственным и стратегическим значением для России, Северным морским путем и атомным ледокольным флотом.

Отмечается, что методические материалы занятия разработаны в рамках Всероссийского «Атомного урока» — ежегодного проекта просветительской программы Homo Science, организованной при поддержке Госкорпорации «Росатом». Цель программы — популяризация науки, технологий и достижений в сфере атомной промышленности, а также формирование позитивного образа современного ученого.

Напомним, «Разговоры о важном» проводятся с 5 сентября 2022 года во всех российских школах и колледжах. Всего за учебный год будет проведено 34 занятия. В рамках «Разговоров о важном» классные руководители и ученики говорят о семейных традициях, государственных символах, современной науке. Они также обращаются к истории и традициям нашей страны, знаниям о природе и человеке, литературе и языкознанию.

Темы и содержание занятий определены с разбивкой по классам. Ознакомиться с ними, скачать все необходимые материалы можно на официальном сайте проекта https://razgovor. edsoo. ru/. Следующий урок будет посвящен Дню народного единства.

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