В колледжах Ингушетии запустят направление музеология и охрана объектов культурного наследия

Речь об этом шла на встрече вице-премьера — министра образования и науки республики Эсет Боковой с представителями комитета государственной охраны объектов культурного наследия, средних специальных образовательных учреждений и Джейрахско-Ассинского государственного музея-заповедника.

«Любая новая специальность сопряжена с определенными препятствиями — нужно выполнить лицензионные требования, определить материально-техническую базу, найти кадры и прочее. Все это — процесс не одного дня, это объемная работа, однако сегодня мы положим начало этому важному для научной жизни региона событию. Сейчас перед нами стоит задача выработать совместный механизм действий», — отметила Бокова.

Замминистра министра образования и науки Асхаб Дудургов считает, что колледжи и техникумы имеют потенциал для подготовки компетентных специалистов в сфере музеологии и сохранения культурного наследия.

Работа в этом направлении уже ведется. В частности, Северо-Кавказским топливно-энергетического колледжем имени Тугана Цурова готовится перечень документов для введения новой компетенции «Реставрация памятников каменного зодчества» во Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству «Профессионалы». Также в Джейрахском районе есть филиал колледжа, где ведется обучение по специальности «Туризм».

На базе Назрановского аграрного техникума имени Идриса Зязикова есть возможность подготовки археологов. Ингушский политехнический колледж имени Юсупа Арапиева готов ввести в образовательный процесс новую профессию «Реставратор памятников каменного и деревянного зодчества».

Вице-премьер обратила внимание на то, что сохранение башен, склепов, храмов в горной части Ингушетии — масштабная деятельность.

«Эта работа имеет для нашей республики, для нашей страны огромное значение, ведь мы являемся потомками великих мастеров своего дела. И мы, и будущие поколения должны приложить максимальные усилия для сохранения этого наследия», — подчеркнула Бокова.