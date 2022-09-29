В колледже Ингушетии открыли новые мастерские по трем специальностям

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На базе Ингушского политехнического колледжа открыли мастерские по трем компетенциям: кирпичная кладка, бетонные строительные работы и облицовка плиткой, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Минобрнауки республики.

«Новые площадки позволят осуществлять более качественную практическую подготовку студентов. Это значительно повысит востребованность и конкурентоспособность будущих специалистов», — сказал представитель ведомства.

По его словам, мастерская по кирпичной кладке рассчитана на восемь рабочих мест. Она оснащена камнерезными станками и рабочими зонами для выполнения кладки.

Остальные мастерские также оборудованы современной техникой и инструментами. Новые площадки станут местом обучения, проведения демонстрационных экзаменов и чемпионатов по профессиональному мастерству.

В пресс-службе напомнили, что открытие мастерских стало возможным благодаря проекту «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование».

До конца октября новые мастерские откроются еще в двух колледжах. В колледже сервиса и быта в Назрани площадки будут предназначены для изучения сетевого и системного администрирования, веб-дизайна и информационной безопасности. В пожарно-спасательном колледже сделают акцент на изучении спасательных работ и пожарной безопасности.

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