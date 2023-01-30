В колледже Ингушетии прошел семинар по основам добровольческой деятельности

Как отметили в комитете по делам молодежи Ингушетии, мероприятия такого рода проходят под эгидой регионального Ресурсного центра добровольчества республики.

Отмечается, что участниками семинаров стали студенты начальных курсов, которые желают связать свою жизнь с добровольчеством и общественными организациями.

В ходе интерактивных занятий молодежи рассказали о том, каким должен быть волонтер, в чем заключается деятельность добровольческого движения и в каких направлениях неравнодушные люди оказывают помощь.