В Коммолодежи Ингушетии провели круглый стол по профилактике наркомании и распространения ВИЧ

По информации молодёжного ведомства региона, в мероприятии приняли участие представители Минобрнауки республики, Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом и другими инфекционными заболеваниями, организации «Лица, живущие с ВИЧ-инфекцией в СКФО», Дагестанской общественной организации «Свои».

Участники мероприятия основное внимание уделили выработке эффективных мер, касающихся диагностики, лечения и профилактики ВИЧ-инфекции.

«ВИЧ остается одной из основных проблем глобального общественного здравоохранения, однако благодаря расширению доступа к эффективным средствам профилактики, диагностики и лечения ВИЧ, а также ухода за пациентами, ВИЧ-инфекция перешла в категорию поддающихся терапии хронических заболеваний, а ВИЧ-инфицированные могут прожить долгую и здоровую жизнь. Печально, что в нашем регионе процент людей со сложными инфекционными болезнями растет, но я искренне надеюсь, что наши наставления дадут свои плоды в просвещении молодых людей», — поделился начальник отдела по взаимодействию с общественностью Коммолодежи Ингушетии Саид Колоев.

По итогам встречи собравшимися было принято решение о повышении уровня информированности и образованности по проблеме ВИЧ, наркомании и СПИДа путем проведения просветительских лекций и диалогов с учащимися образовательных учреждений региона.