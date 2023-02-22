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В Коммолодежи Ингушетии провели семинар по социальному проектированию

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Багаудин Местоев

Школа социального проектирования в Комитете по делам молодежи Ингушетии провела семинар со слайд-сессией в рамках реализации проекта Smart.

На обучающем мероприятии были обозначены общие вопросы социального проектирования, этапы создания и структура проекта, подача проблемы, представление целей и задач, способы реализации, привлечение ресурсов и другие темы, а также аспекты подготовки заявок для участия в грантовых конкурсах.

Как сообщили в Коммолодёжи региона, в семинаре участвовали посланцы студенческих сообществ, учащиеся школ, а также госслужащие.

По словам спикера семинара Багаудина Местоева, многие проекты начинаются с малого: презентации идеи.

Отмечается, что всем было роздано домашнее задание по отработке теоретической базы. Организаторы семинара надеются, что в скором времени в республике появятся новые социально значимые проекты.

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