Туризм

В Комтуризма Ингушетии обсудили введение нового туристического продукта

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В Комтуризма Ингушетии обсудили введение нового туристического продукта с региональными туроператорами и представителем Минобрнауки региона.

Турпродукт включает в себя спортивное ориентирование, краеведение и туризм. На мероприятии обменялись мнениями после презентации председатель туристического ведомства республики Беслан Мизиев, представители фирм «Белла тур», «Визит Ингушетия» и «Сафар». Вскоре появится план совместных мероприятий, в том числе идея провести тест-драйв нового турмаршрута с участием представителей турбизнеса.

Напомним, при спортивном ориентировании его участники посредством карты и компаса обязаны пройти неизвестную им трассу (дистанцию) через контрольные пункты (КП), разбросанные на местности. Оцениваются участники похода по времени прохождения дистанции (в определённых случаях с учётом штрафного времени) или по количеству набранных очков.

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