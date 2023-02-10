В Комтуризма Ингушетии обсудили введение нового туристического продукта

Турпродукт включает в себя спортивное ориентирование, краеведение и туризм. На мероприятии обменялись мнениями после презентации председатель туристического ведомства республики Беслан Мизиев, представители фирм «Белла тур», «Визит Ингушетия» и «Сафар». Вскоре появится план совместных мероприятий, в том числе идея провести тест-драйв нового турмаршрута с участием представителей турбизнеса.

Напомним, при спортивном ориентировании его участники посредством карты и компаса обязаны пройти неизвестную им трассу (дистанцию) через контрольные пункты (КП), разбросанные на местности. Оцениваются участники похода по времени прохождения дистанции (в определённых случаях с учётом штрафного времени) или по количеству набранных очков.