В Комтуризма Ингушетии провели аттестацию гидов-экскурсоводов из регионов СКФО
В комитете по туризму Ингушетии 10 гидов-экскурсоводов из разных уголков СКФО сдавали квалификационный экзамен.
В аттестационную комиссию вошли глава туристического ведомства республики Беслан Мизиев, начальник отдела туризма Магомед Албаков, главный специалист отдела реализации государственных программ и инвестиционных проектов Елена Сонина.
Отмечается, что почти все гиды в соответствии с федеральным законом «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» без проблем прошли аттестацию.
Как сообщили газете «Ингушетия» в Комтуризма региона, аттестации гидов-экскурсоводов будут организовываться ежеквартально. Заявление на её прохождение можно подать, написав на электронную почту ведомства komtourizm@ingushetia. ru, либо позвонив по телефону 8-873-455-45-87