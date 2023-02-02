В Комтуризма Ингушетии провели аттестацию гидов-экскурсоводов из регионов СКФО

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В комитете по туризму Ингушетии 10 гидов-экскурсоводов из разных уголков СКФО сдавали квалификационный экзамен.

В аттестационную комиссию вошли глава туристического ведомства республики Беслан Мизиев, начальник отдела туризма Магомед Албаков, главный специалист отдела реализации государственных программ и инвестиционных проектов Елена Сонина.

Отмечается, что почти все гиды в соответствии с федеральным законом «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» без проблем прошли аттестацию.

Как сообщили газете «Ингушетия» в Комтуризма региона, аттестации гидов-экскурсоводов будут организовываться ежеквартально. Заявление на её прохождение можно подать, написав на электронную почту ведомства komtourizm@ingushetia. ru, либо позвонив по телефону 8-873-455-45-87

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