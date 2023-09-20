АПК

В конце сентября в Ингушетии стартует осенняя посевная кампания

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В конце сентября в Ингушетии стартует осенняя посевная кампания, в ходе которой будет заложен основной фундамент зернового урожая 2024 года, сообщил на встрече с Главой республики Махмуд-Али Калиматовым руководитель регионального Минсельхоза Магамед Гагиев.

Он отметил, что озимыми зерновыми культурами планируется засеять 27,3 тыс. га. 16,8 тыс. га будет выделено под озимую пшеницу, 8,5 тыс. га — ячмень, под другие культуры — 0,8 га. Озимые технические культуры, в частности, рапс займет площадь 1,2 тыс. га.

Магамед Гагиев рассказал, что в настоящее время ведутся работы по закладке семян, а также по подготовке почвы к севу. В проведении посевной кампании и уборке поздних яровых культур будет задействовано более 500 единиц техники, обеспеченность ею стопроцентная. Необходимый объем ГСМ и минеральных удобрений для эффективного проведения сева имеются.

«Ориентируйтесь на прогноз метеорологов и планируйте посевные работы таким образом, чтобы максимально выкладываться в сухие, теплые дни. Мы все знаем насколько важны посевные сроки для будущего урожая. Сельское хозяйство у нас развивается хорошими темпами, вам удалось повысить урожай зерновых, овощи дают хорошие результаты, животноводство в рост пошло. Теперь главное сохранять такую динамику и дальше», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов, сообщает пресс-служба Главы и правительства региона.

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