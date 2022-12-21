В конноспортивном комплексе под Москвой прошел День культуры Ингушетии

По информации Постпредства региона, там впервые был разыгран Кубок «Дикой дивизии» — специальный зачет в рамках классического маршрута с перепрыжкой и высотой препятствий до 140 см. Призовой фонд Кубка составил 500 тыс. рублей.

Отмечается, что гости комплекса познакомились с культурой и традициями Ингушетии, а также им представили концертную программу. Функционеры Ассоциации конного спорта региона подписали соглашение о сотрудничестве с президентом Евразийской ассоциации конного спорта, президентом ФКСР Мариной Сечиной. Согласно документу, стороны объединят усилия в процессе развития конного спорта в Ингушетии и странах Евразийской ассоциации конного спорта.