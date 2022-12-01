Газоснабжение

В коттеджном городке «Таргим» в Ингушетии заменят центральную газовую трубу

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Подрядная организация «Стройгаз комплект» в ближайшее время будет проводить работы в коттеджном поселке «Таргим» в городе Назрани по замене центральной газовой трубы, сообщается в Телеграм-канале мэрии.

Отмечается, что прокладка газопровода, после многочисленных обращений граждан, будет производиться по линии дорожного полотна на глубине нескольких метров с соблюдением всех технических правил.

«Уже подготовлена проектная документация, которая прошла экспертизу в соответствии с градостроительным кодексом. После ввода в эксплуатацию объекта по всему участку дороги в коттеджном поселке будет производиться капитальный ремонт всего дорожного полотна с укладкой асфальта», — отметили в администрации Назрани.

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