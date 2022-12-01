В коттеджном городке «Таргим» в Ингушетии заменят центральную газовую трубу

Отмечается, что прокладка газопровода, после многочисленных обращений граждан, будет производиться по линии дорожного полотна на глубине нескольких метров с соблюдением всех технических правил.

«Уже подготовлена проектная документация, которая прошла экспертизу в соответствии с градостроительным кодексом. После ввода в эксплуатацию объекта по всему участку дороги в коттеджном поселке будет производиться капитальный ремонт всего дорожного полотна с укладкой асфальта», — отметили в администрации Назрани.