В краеведческом музее Ингушетии открылась выставка Елены Сухоруковой «Герои спецоперации на Украине»

В мероприятии приняли участие председатель совета солдатских отцов Руслан Сагов, член совета старейшин Аслан Осканов, представители Росгвардии по г. Назрани, заслуженный артист Ингушетии Ахмед Могушков, заместитель директора политехнического колледжа г. Назрани Ася Парчиева со своими студентами, родственники погибших военнослужащих в спецоперации на Украине, а также учащиеся школы № 2 г. Назрани.

С самого начала специальной военной операции художница Елена Сухорукова из г. Новочеркасска, как патриот, не смогла остаться в стороне от общей трагедии. Она решила внести свой вклад в увековечение памяти российских героев и их подвигов. Так возникла выставка «Герои спецоперации на Украине».

На выставке представлены 50 масляных и графических портретов, на которых изображены российские военнослужащие, участвовавшие в спецоперации на Украине. Большинство из них — героически погибшие на полях сражений в борьбе за мир, многие награждены орденами Мужества, а некоторые посмертно получили Звезду Героя Российской Федерации.

Поскольку спецоперация продолжается, списки героев пополняются новыми именами, и художник Елена Кырмызы Нар продолжает их рисовать. Её новые персональные выставки «Герои спецоперации на Украине» пройдут в 2023 году в разных регионах России. В их составе обязательно будут и портреты храбрых бойцов из Ингушетии.