В краеведческом музее Ингушетии открывается выставка, посвященная памяти воинов-интернационалистов
В Ингушском государственном музее краеведения имени Тугана Мальсагова сегодня, 14 февраля, состоится открытие выставки «День памяти воинов-интернационалистов. Афганистан — наша память и боль», сообщили в пресс-службе учреждения.
«В мероприятии примут участие наши земляки, прошедшие славный путь воинов-интернационалистов в Афганистане. Их живой рассказ о подвигах товарищей и о боевом братстве расширят наши знания и понимание истинного человеколюбия, патриотизма, дружбы народов и ценности мирной жизни», — рассказал собеседник.
Начало мероприятия — в 14:30.
Музей расположен по адресу: г. Назрань, улица Сулабека Осканова, 29.