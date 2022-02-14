Выставка

В краеведческом музее Ингушетии открывается выставка, посвященная памяти воинов-интернационалистов

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В Ингушском государственном музее краеведения имени Тугана Мальсагова сегодня, 14 февраля, состоится открытие выставки «День памяти воинов-интернационалистов. Афганистан — наша память и боль», сообщили в пресс-службе учреждения.

«В мероприятии примут участие наши земляки, прошедшие славный путь воинов-интернационалистов в Афганистане. Их живой рассказ о подвигах товарищей и о боевом братстве расширят наши знания и понимание истинного человеколюбия, патриотизма, дружбы народов и ценности мирной жизни», — рассказал собеседник.

Начало мероприятия — в 14:30.

Музей расположен по адресу: г. Назрань, улица Сулабека Осканова, 29.

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