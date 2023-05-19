Выставка

В краеведческом музее Ингушетии представили реконструированные старинные музыкальные инструменты

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В Ингушском государственном музее краеведения имени Тугана Мальсагова открылась выставка Ассоциации мастеров войлочного ковроделия «Истинг» и историко-географического общества «Дзурдзуки», проинформировали наше издание в региональном Минкультуры.

По словам собеседника, вниманию посетителей представили реконструированные по чертежам А. П. Митрофанова начала ХХ века старинные ингушские музыкальные инструменты, которые вышли из обихода в начале прошлого века. А также серию иллюстраций на тему музыкального творчества и фольклора ингушей талантливой ингушской художницы Индиры Ильясовой.

Заслуженный артист Абхазии, мастер по изготовлению народных музыкальных инструментов Зубер Еуаз к мероприятию подготовил небольшой оркестр из юных ингушских музыкантов, который исполнил народные мелодии на старинных инструментах.

«Работа, которую совершают Танзила Дзаурова и Якуб Гогиев, имеет большое значение для нашей культуры», — отметила глава Минкультуры Залина Льянова, побывавшая на выставке.

 

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