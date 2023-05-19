В краеведческом музее Ингушетии представили реконструированные старинные музыкальные инструменты

По словам собеседника, вниманию посетителей представили реконструированные по чертежам А. П. Митрофанова начала ХХ века старинные ингушские музыкальные инструменты, которые вышли из обихода в начале прошлого века. А также серию иллюстраций на тему музыкального творчества и фольклора ингушей талантливой ингушской художницы Индиры Ильясовой.

Заслуженный артист Абхазии, мастер по изготовлению народных музыкальных инструментов Зубер Еуаз к мероприятию подготовил небольшой оркестр из юных ингушских музыкантов, который исполнил народные мелодии на старинных инструментах.

«Работа, которую совершают Танзила Дзаурова и Якуб Гогиев, имеет большое значение для нашей культуры», — отметила глава Минкультуры Залина Льянова, побывавшая на выставке.