В краеведческом музее Ингушетии проходит акция «Новогодняя игрушка из прошлого»
В Ингушском государственном музее краеведения имени Тугана Мальсагова стартовала акция «Новогодняя игрушка из прошлого», сообщила пресс-служба учреждения.
Музейные работники обратились к жителям республики с просьбой пополнить фонд новогодними атрибутами.
«Дорогие жители, возможно в вашей коллекции новогодних игрушек или открыток есть раритетные экземпляры, с которыми вам не жалко расстаться, мы в свою очередь с радостью примем их в дар», — сказано в обращении.