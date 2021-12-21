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В краеведческом музее Ингушетии проходит акция «Новогодняя игрушка из прошлого»

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В Ингушском государственном музее краеведения имени Тугана Мальсагова стартовала акция «Новогодняя игрушка из прошлого», сообщила пресс-служба учреждения.

Музейные работники обратились к жителям республики с просьбой пополнить фонд новогодними атрибутами.

«Дорогие жители, возможно в вашей коллекции новогодних игрушек или открыток есть раритетные экземпляры, с которыми вам не жалко расстаться, мы в свою очередь с радостью примем их в дар», — сказано в обращении.

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