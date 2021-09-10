В краеведческом музее Ингушетии проходит выставка детских рисунков «Я люблю мир»
В Ингушском государственном музее краеведения имени Тугана Мальсагова проходит выставка детских рисунков «Я люблю мир», сообщила пресс-служба учреждения.
На выставке, которая организована в рамках Всероссийской акции «Десятилетие детства», представлены детские работы из разных регионов России. Особое место среди них занимают рисунки детей с ограниченными возможностями здоровья.
Выставка продлится до 20 сентября.
Сотрудники музея напоминают, что 11 сентября в музее состоится акция «Культурная суббота», также день открытых дверей пройдет в день выборов.