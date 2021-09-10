В краеведческом музее Ингушетии проходит выставка детских рисунков «Я люблю мир»

0

В Ингушском государственном музее краеведения имени Тугана Мальсагова проходит выставка детских рисунков «Я люблю мир», сообщила пресс-служба учреждения.

На выставке, которая организована в рамках Всероссийской акции «Десятилетие детства», представлены детские работы из разных регионов России. Особое место среди них занимают рисунки детей с ограниченными возможностями здоровья.

Выставка продлится до 20 сентября.

Сотрудники музея напоминают, что 11 сентября в музее состоится акция «Культурная суббота», также день открытых дверей пройдет в день выборов.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Назрановском районе Ингушетии прошло мероприятие для школьников, посвященное жизни и творчеству Льва Толстого
Единороссами в Госдуму внесен законопроект о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов
Автолюбитель из Ингушетии отработал 200 часов обязательных работ за вождение без прав
В Малгобекском районе Ингушетии провели рейды по выявлению незаконной предпринимательской деятельности
В городе Малгобеке Ингушетии проверили готовность избирательных участков к предстоящим выборам
В Малгобеке Ингушетии функционирует новая воркаут-площадка
В музее изобразительных искусств Ингушетии пройдет Всероссийская акция «Культурная суббота»
В городе Карабулаке Ингушетии обсудили подготовку к предстоящим 17-19 сентября выборам
Глава Ингушетии передал в новые детсады Малгобекского района игровые наборы
Воспитанники карабулакской школы бокса Ингушетии успешно выступили на открытом турнире в Минводах
За сутки в Ингушетии выявлен 61 новый случай Covid-19

Главное

Яндекс.Метрика

 