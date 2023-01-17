Выставка

В краеведческом музее Ингушетии проходит выставка «Ингуши — защитники Ленинграда»

0

В Ингушском государственном музее краеведения имени Тугана Мальсагова сегодня, 17 января, открылась выставка «Ингуши — защитники Ленинграда», сообщила газете «Ингушетия» главный научный сотрудник Пятимат Албагачиева.

Выставка приурочена к 80-летию прорыва блокады города на Неве, которая длилась 872 дня. В обороне Ленинграда доблестно сражались сыновья и дочери Ингушетии, которые отличились своим мужеством и стойкостью.

«На каком бы фронте наши соотечественники ни воевали, они сражались смело, являясь примером для своих соратников. В честь 80-летия прорыва блокады Ленинграда в музее открылась выставка, посвященная событиям тех дней. Подрастающему поколению надо знать своих героев», — рассказала Албогачиева.

Посетить выставку можно до 31 января включительно.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Назрановском районе Ингушетии назначили главу с приставкой «и. о.»
Жителей Ингушетии предостерегли от нового способа мошенничества
В Ингушетии рассчитают количество зверей по следам на снегу
В ближайшем будущем в Ингушетии появится собственный семенной фонд
В селе Кантышево Ингушетии продолжается строительство новой участковой больницы
В Ингушетии готовятся к республиканскому конкурсу юных концертмейстеров «Сфорцандо»
Единороссы Ингушетии оказывают поддержку семьям военных, участвующих в СВО
Краеведческий музей Ингушетии представляет мультимедийную выставку «Искра надежды»
Юные борцы из Ингушетии стали призёрами открытого межрегионального турнира в Грозном
Уровень исполнения нацпроектов в Ингушетии в прошлом году достиг рекордных 98%
В Ингушетии проходит чемпионат по футболу среди министерств и ведомств

Главное

Яндекс.Метрика

 