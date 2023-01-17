Выставка приурочена к 80-летию прорыва блокады города на Неве, которая длилась 872 дня. В обороне Ленинграда доблестно сражались сыновья и дочери Ингушетии, которые отличились своим мужеством и стойкостью.

«На каком бы фронте наши соотечественники ни воевали, они сражались смело, являясь примером для своих соратников. В честь 80-летия прорыва блокады Ленинграда в музее открылась выставка, посвященная событиям тех дней. Подрастающему поколению надо знать своих героев», — рассказала Албогачиева.

Посетить выставку можно до 31 января включительно.