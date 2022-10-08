Выставка

В краеведческом музее Ингушетии проходит выставка к 100-летию кавказоведа Владимира Марковина

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В Ингушском государственном музее краеведения имени Тугана Мальсагова состоялось открытие выставки к 100-летию со дня рождения археолога, художника, кавказоведа Владимира Марковина, сообщила пресс-служба учреждения.

На мероприятии присутствовали сотрудники НИИ гуманитарных наук имени Чаха Ахриева, сотрудники Археологического центра имени Евгения Крупнова, художники, сотрудники Госархива, представители географического общества «Дзурдзуки», преподаватели и студенты Ингушского государственного университета и др.

Мероприятие организовано в рамках межмузейных выставок. Дагестанский музей изобразительных искусств имени Патимат Гамзатовой на суд зрителей представил живописные картины, графические работы, печатные издания известного археолога, а также его экспедиционные альбомы, археологические находки и архивные фотографии.

Выставку открыла заведующая отделом ДПИ дагестанского музея Джамиля Раджапова. Она рассказала о творческом и научном пути Марковина. Экскурсию по выставке картин провела старший научный сотрудник Бакият Касимова.

Также на мероприятии выступила профессор, преподаватель Ингушского госуниверситета Эльза Мужехоева, которая была близко знакома с Владимиром Ивановичем. Затем слово взял Гадиев Умалат, сотрудник Археологического центра имени Крупнова. Он отметил, что на монографии и статьи Марковина ссылаются молодые ученые, и представил библиографию его трудов. Народный художник Хож-Ахмед Имагожев отметил талант Марковина как художника-портретиста.

Открытие выставки закончилось обзорной лекцией.

Выставка продлится до 13 ноября.

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