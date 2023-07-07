В краеведческом музее Ингушетии проходит выставка к 80-летию Курской битвы

На выставке представлены фотографии и документы уроженцев Ингушетии, воевавших на Курско-Орловской дуге.

«В ходе экскурсии посетителям расскажут о подвигах земляков, которые сражались на Курской дуге, познакомят с их биографическими данными, покажут фотографии и копии наградных документов. Это Атигов Мусса, Беков Гапурбек, Гадаборшев Магомед, Галаев Гарах, Галаев Юсуп, Костоев Ширвани, Льянов Мадак, Мальсагов Адиль-Гирей, Мальсагов Хаваж-Багаудин, Оздоев Абукар, Тангиев Алихан, Цуров Суламбек и многие другие», — рассказал представитель Минкультуры.

Напомним, Курская битва длилась с 5 июля по 23 августа 1943 года. Это одна из крупнейших битв Великой Отечественной войны. С обеих сторон в неё было вовлечено более четырех миллионов человек, свыше 69 тысяч орудий и миномётов, более 13 тысяч танков и САУ, до 12 тысяч самолетов.

Выставку можно посетить до 23 августа 2023 г.