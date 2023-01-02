Память

В краеведческом музее Ингушетии проходит выставка к 80-летию освобождения Малгобека от фашистов

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В Ингушском государственном музее краеведения имени Тугана Мальсагова проходит выставка «Освобождение города Малгобека от немецко-фашистских войск», сообщила пресс-служба учреждения.

Выставка приурочена к 80-летию освобождения Малгобека от немецко-фашистских захватчиков, которое отметят 3 января текущего года.

На выставке представлены книги, фотографии, документы и экспонаты времен войны. В зале музея также есть уголок с именами защитников Малгобека, среди которых Туган Мальсагов, Султан Цороев, Хасим Аушев, Абубек Маматиев, Гирихан Балаев, Тамара Албагачиева и многие другие.

«Сегодня мы отдаем дань памяти и благодарности всем тем, кто не жалея сил, а порой и жизни защищал Малгобек от немецко-фашистских захватчиков, и низко преклоняем головы перед павшими героями. Приглашаем всех желающих посетить нашу выставку», — отметила главный научный сотрудник музея Пятимат Албагачиева.

Выставка продлится до 10 января.

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