В краеведческом музее Ингушетии проходит выставка к Международному дню инвалидов

Накануне Международного дня инвалидов, который отмечается 3 декабря, музей посетили учащиеся пятой школы города Назрани. Экскурсоводы провели для них экскурсию по залам музея, познакомили с выставкой, на которой представлены материалы об этом знаменательном дне.

«Ребятам рассказали о том, что рядом с нами есть люди с ограниченными возможностями здоровья, которые, несмотря на трудности, не просто умеют жить, но и ведут активный образ жизни — участвуют в конкурсах и фестивалях, показывают хорошие результаты на спортивных соревнованиях, осваивают различные профессии. Внимание школьников обратили на то, что этим особенным людям необходима поддержка сверстников, друзей и одноклассников», — рассказала ученый секретарь музея Зарема Олигова.