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В краеведческом музее Ингушетии проходит выставка ко Дню Неизвестного Солдата

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В Ингушском государственном музее краеведения имени Тугана Мальсагова состоялось открытие выставки «День Неизвестного Солдата», сообщила пресс-служба учреждения.

На выставке представлены фотографии, документы и экспонаты, принадлежавшие участникам Великой Отечественной войны.

Напомним, День Неизвестного Солдата отмечается в России 3 декабря. Эта дата напоминает о воинской доблести и бессмертном великом подвиге российских и советских воинов, погибших в боевых действиях на территории нашей страны или за ее пределами, чье имя осталось неизвестным.

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