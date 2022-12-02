В краеведческом музее Ингушетии проходит выставка ко Дню Неизвестного Солдата

На выставке представлены фотографии, документы и экспонаты, принадлежавшие участникам Великой Отечественной войны.

Напомним, День Неизвестного Солдата отмечается в России 3 декабря. Эта дата напоминает о воинской доблести и бессмертном великом подвиге российских и советских воинов, погибших в боевых действиях на территории нашей страны или за ее пределами, чье имя осталось неизвестным.