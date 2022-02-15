В краеведческом музее Ингушетии проходит выставка ко Дню окончания вывода советских войск из Афганистана

Главными участниками мероприятия стали ингушские воины-интернационалисты. С приветственным словом к собравшимся обратился директор музея Магомет Сагов, который отметил, что наши земляки мужественно выполняли свой воинский долг в Афганистане, оставаясь верными присяге.

Ветераны афганской войны Гурусман Муталиев, Дауд Цыздоев, Башир Катиев, Руслан Итазов и Мурад Костоев поделились своими воспоминаниями о событиях той войны, вспомнили своих друзей-однополчан, особенно тех, кто не вернулся домой, и тех, кого уже нет с нами.

Встреча прошла в теплой обстановке. После ознакомления с выставкой, мероприятие завершилось фотографией на память.

Как рассказали в пресс-службе, выставку уже посетили учащиеся гимназии № 1 г. Назрани, которые узнали много нового и пропитались уважением к ветеранам, к их мужеству и скромности, испытали чувство гордости за доблесть наших воинов.

Выставка продлится до 20 февраля 2022 года.