Выставка

В краеведческом музее Ингушетии проходит выставка, посвященная народной культуре и быту

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В Ингушском государственном музее краеведения имени Тугана Мальсагова состоялось открытие выставки «Культура и быт ингушского народа», сообщила пресс-служба учреждения.

На выставке представлены предметы быта и домашнего обихода ингушей XIX-XX веков, а также литература о культуре народа.

Изюминкой мероприятия стал мастер-класс по изготовлению мужского головного убора из войлока «мангала кий», что в переводе на русский означает «шляпа для косарей». Рукеят Матиева и Рахимат Олигова показали посетителям все тонкости изготовления этой шляпы.

«Среди мужских головных уборов большой интерес вызывает войлочная шляпа, которая была незаменимой вещью в теплое время года и была распространена по всему Северному Кавказу. Данный головной убор у ингушей в основном носили мужчины преклонного возраста», — рассказала газете «Ингушетия» сотрудница музея Жанна Дзейтова.

По ее словам, изготавливалась войлочная шляпа преимущественно из шерсти белого цвета вручную, о чем свидетельствуют отдельные фотографии конца XIX — начала XX века. Женщины валяли шерсть в виде плоского блина, а затем приготовленный войлок натягивали на специальную деревянную форму «кеп» и крепко привязывали, задав тем самым шапке глубину и размер. Края обрезали только после высыхания. Иногда верхушку украшали кисточкой из шерстяных нитей.

«Многовековой опыт и мудрость народа оставили нам в наследство этот головной убор, защищающий от палящего солнца и проливного дождя», — отметила Дзейтова.

Цель данного мероприятия — возрождение народных промыслов, сохранение и передача традиционных навыков изготовления мужского головного убора «мангала кий» молодому поколению.

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