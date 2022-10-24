В краеведческом музее Ингушетии проходит выставка «Связь поколений»

На выставке представлены более 100 генеалогических древ ингушских фамилий, составленных представителями тейпов. Среди них Якуб Патиев, Султан Хамчиев и другие.

Первыми посетителями мероприятия стали краевед Султан Мерешков, старший научный сотрудник Ингушского НИИ гуманитарных наук Руслан Сагов, директор архивной службы Магомет Картоев, члены Союза писателей РИ Дауд Хамхоев, Илез Матиев и Зарета Ахильгова, а также школьники и студенты.

Как рассказал директор музея Магомет Сагов, в его планах организовать постоянную экспозицию, где будет представлена генеалогия всех ингушских фамилий.

В связи с тем, что выставка вызвала большой интерес у посетителей, она продлится более месяца.