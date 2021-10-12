В краеведческом музее Ингушетии прошел день открытых дверей для кадетов

Учащиеся Горского кадетского корпуса посетили выставки «Великая Отечественная война 1941-1945 гг.», «Герои Отечества», «Россия и Ингушетия — навеки вместе», «Миг С. С. Осканова» и другие.

«Данные экспозиции помогут ребятам лучше постигнуть историю и культуру нашей великой Родины, еще раз прикоснуться к культурно-историческому наследию Российской Федерации, почувствовать свою связь с героями прошлого», — отметили экскурсоводы Саида Шанхоева и Танзила Галаева, которые провели экскурсию для кадетов.