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В краеведческом музее Ингушетии прошел день открытых дверей для кадетов

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В Ингушском государственном музее краеведения имени Тугана Мальсагова" прошла акция «День в музее для российских кадетов», сообщила пресс-служба регионального министерства культуры.

Учащиеся Горского кадетского корпуса посетили выставки «Великая Отечественная война 1941-1945 гг.», «Герои Отечества», «Россия и Ингушетия — навеки вместе», «Миг С. С. Осканова» и другие.

«Данные экспозиции помогут ребятам лучше постигнуть историю и культуру нашей великой Родины, еще раз прикоснуться к культурно-историческому наследию Российской Федерации, почувствовать свою связь с героями прошлого», — отметили экскурсоводы Саида Шанхоева и Танзила Галаева, которые провели экскурсию для кадетов.

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