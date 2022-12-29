Экскурсия

В краеведческом музее Ингушетии прошла экскурсия для школьников города Назрани

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В Ингушском государственном музее краеведения имени Тугана Мальсагова состоялась экскурсия для учащихся второй школы города Назрани, сообщила пресс-служба музея.

Познавательное мероприятие для детей провели экскурсоводы Саида Шанхоева, Танзила Галаева и Фатима Далакова. Школьники с интересом рассматривали экспонаты, которые помогали понять и увидеть быт их предков.

«Особенно ребятам понравился зал боевой славы, посвященный Великой Отечественной войне. В этом зале представлены фотопортреты ветеранов войны, списки награжденных орденами и медалями. В витринах — награды и наградные удостоверения, благодарственные письма, фронтовая переписка, личные вещи участников войны, макеты оружия», — рассказал собеседник.

По его словам, дети были в восторге от посещения музея, у них осталось много впечатлений от увиденных экспонатов.

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