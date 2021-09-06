Выставка

В краеведческом музее Ингушетии прошла выставка, посвященная дню окончания Второй мировой войны

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В Ингушском государственном музее краеведения имени Тугана Мальсагова прошла фотодокументальная выставка, посвященная дню окончания Второй мировой войны, сообщила пресс-служба регионального министерства культуры.

На выставке были представлены фотоматериалы, статьи из газет, книги и письма с фронта. На мероприятии присутствовали родственники участников ВОВ, которые поделились воспоминаниями о незабвенных подвигах своих родных.

Вторая мировая война — крупнейшая война в истории человечества. Она началась 1 сентября 1939 г. и закончилась 3 сентября 1945 г. В этой войне участвовало 62 государства из 73, существовавших на тот момент. Окончание Второй мировой войны — великое событие для всего мира. Ключевую роль в этой победе сыграл Советский Союз и его храбрые воины, среди которых были и сыновья ингушского народа.

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