В краеведческом музее Ингушетии прошла выставка, посвященная дню окончания Второй мировой войны

На выставке были представлены фотоматериалы, статьи из газет, книги и письма с фронта. На мероприятии присутствовали родственники участников ВОВ, которые поделились воспоминаниями о незабвенных подвигах своих родных.

Вторая мировая война — крупнейшая война в истории человечества. Она началась 1 сентября 1939 г. и закончилась 3 сентября 1945 г. В этой войне участвовало 62 государства из 73, существовавших на тот момент. Окончание Второй мировой войны — великое событие для всего мира. Ключевую роль в этой победе сыграл Советский Союз и его храбрые воины, среди которых были и сыновья ингушского народа.