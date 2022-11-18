Музей

В краеведческом музее Ингушетии проводятся адаптированные экскурсии для незрячих

0

В Ингушском государственном музее краеведения состоялась экскурсия для членов Ингушской региональной организации Всероссийского общества слепых. Мероприятие приурочили к Международному дню слепых, сообщили в пресс-службе учреждения.

«Во многих странах мира в этот день проводятся мероприятия, цель которых привлечь внимание общества к слепым и слабовидящим людям, а также создать условия для всестороннего участия этих людей в жизни общества, расширения их возможностей получения знаний и информации посредством информационно-коммуникационных средств, повышения их занятости, в целом улучшения образа жизни этих людей», — рассказал собеседник.

По его словам, в этот день сотрудники музея провели экскурсию по всем залам музея для гостей. Экскурсоводы подробно описывали каждый представленный экспонат, акцентируя внимание на деталях, ведь при работе с незрячими посетителями разумно задействовать все имеющиеся органы чувств.

«Незрячий человек должен иметь возможность получить адекватное представление о музейной экспозиции. Поэтому важно, чтобы для этой группы посетителей проводились отдельные, специально адаптированные экскурсии», — отметил собеседник и добавил, что сотрудники музея выражают огромную благодарность ИРО ВОС за оказание спонсорской помощи в изготовлении надписей для всех залов музея на языке Брайля.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии на год раньше завершат капремонт межмуниципальной дороги «Сурхахи-Яндаре»
Из Ингушетии в зону СВО передали 20 тонн гуманитарной помощи
Ингушскому аэропорту «Магас» имени Героя России Суламбека Осканова 30 лет
На медицинском факультете Ингушского госуниверситета прошел фестиваль «Наука 0+»
Энергетики выдали дополнительную мощность для развития села в Ингушетии
В Ингушетии проводится проверка после обнаружения тела мужчины
В городе Малгобеке Ингушетии 24 ноября состоится ярмарка вакансий
Новой школе в селе Яндаре Ингушетии могут присвоить имя ветерана ВОВ
Ингушские школьники приняли участие в олимпиаде «Символы России. Петр I»
В музее ИЗО Ингушетии состоится открытие выставки ученого и художника Хасолта Акиева
Студенты Ингушского госуниверситета приняли участие в форуме «Сталинградские высоты»

Главное

Яндекс.Метрика

 