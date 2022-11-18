В краеведческом музее Ингушетии проводятся адаптированные экскурсии для незрячих

«Во многих странах мира в этот день проводятся мероприятия, цель которых привлечь внимание общества к слепым и слабовидящим людям, а также создать условия для всестороннего участия этих людей в жизни общества, расширения их возможностей получения знаний и информации посредством информационно-коммуникационных средств, повышения их занятости, в целом улучшения образа жизни этих людей», — рассказал собеседник.

По его словам, в этот день сотрудники музея провели экскурсию по всем залам музея для гостей. Экскурсоводы подробно описывали каждый представленный экспонат, акцентируя внимание на деталях, ведь при работе с незрячими посетителями разумно задействовать все имеющиеся органы чувств.

«Незрячий человек должен иметь возможность получить адекватное представление о музейной экспозиции. Поэтому важно, чтобы для этой группы посетителей проводились отдельные, специально адаптированные экскурсии», — отметил собеседник и добавил, что сотрудники музея выражают огромную благодарность ИРО ВОС за оказание спонсорской помощи в изготовлении надписей для всех залов музея на языке Брайля.