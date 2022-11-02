В краеведческом музее Ингушетии пройдет акция «Ночь искусств»

В этот день состоится открытие выставки «Искусство объединяет», в которой будут представлены картины, графика и произведения других жанров художников разных поколений и регионов нашей необъятной Родины. Их дополнит коллекция детских рисунков, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, из музейной коллекции живописи и Международной детской художественной галереи (отделения при ГКУ «ИГМК имени Т. Мальсагова»). Выставка продлится до конца ноября.

Также будет проведен мастер-класс по живописи народным художником Ингушетии Ахметом Имагожевым. Мастер-класс по бисероплетению проведет Ася Тимурзиева.

«Искусство объединит работы людей разных уголков страны, разного возраста и физических возможностей. Ждем всех желающих», — сказано в релизе.