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В краеведческом музее Ингушетии пройдет «Ночь музеев»

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Ингушский государственный музей краеведения имени Тугана Мальсагова 20 мая присоединится к акции «Ночь музеев», рассказал нашей газете представитель регионального Минкультуры.

В этот день, по его словам, сотрудники учреждения проведут выставку «Музей и мы», где будут представлены материалы, раскрывающие основные вехи и рассказывающие о личностях, сыгравших значительную роль в становлении музея.

В краеведческом музее ждут посетителей с 10 до 18 часов.

Также собеседник проинформировал, что Государственный музей изобразительных искусств Ингушетии в этот раз не будет принимать участие в акции.

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