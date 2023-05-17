В краеведческом музее Ингушетии пройдет «Ночь музеев»

В этот день, по его словам, сотрудники учреждения проведут выставку «Музей и мы», где будут представлены материалы, раскрывающие основные вехи и рассказывающие о личностях, сыгравших значительную роль в становлении музея.

В краеведческом музее ждут посетителей с 10 до 18 часов.

Также собеседник проинформировал, что Государственный музей изобразительных искусств Ингушетии в этот раз не будет принимать участие в акции.