В краеведческом музее Ингушетии пройдет «Ночь музеев»
Ингушский государственный музей краеведения имени Тугана Мальсагова 20 мая присоединится к акции «Ночь музеев», рассказал нашей газете представитель регионального Минкультуры.
В этот день, по его словам, сотрудники учреждения проведут выставку «Музей и мы», где будут представлены материалы, раскрывающие основные вехи и рассказывающие о личностях, сыгравших значительную роль в становлении музея.
В краеведческом музее ждут посетителей с 10 до 18 часов.
Также собеседник проинформировал, что Государственный музей изобразительных искусств Ингушетии в этот раз не будет принимать участие в акции.