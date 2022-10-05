В краеведческом музее Ингушетии пройдет выставка к 100-летию художника и археолога Владимира Марковина

«Владимир Иванович Марковин — один из самых известных сегодня российских ученых-кавказоведов. Всю свою жизнь он посвятил изучению археологии, древней и средневековой культуры Северного Кавказа. Его перу принадлежит более десяти крупных монографических исследований и около 300 статей, публикаций и заметок как по общим проблемам, так и многим конкретным вопросам археологии, истории и культуры народов Кавказа», — рассказал собеседник.

По его словам, еще одной гранью личности Марковина был талант художника. Хотя он не получил специального образования, но талант художника от рождения, постоянное общение с известными местными художниками и совместная работа с ними, и более всего, с Дмитрием Капаницыным, позволили ему стать профессиональным живописцем и графиком. По жанру большинство его произведений — это пейзажи, созданные им в основном во время археологических экспедиций. Также он писал и натюрморты, и портреты.

В экспозиции зрители увидяет живописные и графические работы В. И. Марковина, экспедиционные альбомы, его археологические находки, архивные фотографии.

Организаторами выставки являются Дагестанский музей изобразительных искусств имени П. С. Гамзатовой и Ингушский государственный музей краеведения. В данном проекте активное участие приняли также Национальный музей Республики Дагестан имени А. Тахо-Годи и Научно-производственный центр «ДАРС».

Выставка продлится до 13 ноября.