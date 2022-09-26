В краеведческом музее Ингушетии пройдет выставка, посвященная Бексолтану Сейнароеву

Сейнароев Бексултан (Бексолт) Магомедович (род. 20 мая 1938 г.) — академик Международной академии информатизации (отделение прав человека), первый доктор юридических наук среди ингушей, профессор, заслуженный юрист Чечено-Ингушской АССР, заслуженный юрист РФ, видный политик Северного Кавказа.

Особое место в жизни Сейнароева Б. М. занимает его деятельность в национальном движении по реабилитации репрессированного ингушского народа и возрождении его государственности. Сейнароев стал лидером ингушского национального движения в 90-е годы, когда Северный Кавказ бурлил в преддверии грядущих политических потрясений — распада СССР. На Втором съезде ингушского народа в городе Грозном Б. М. Сейнароев избран членом оргкомитета по восстановлению ингушской государственности, а затем его председателем.

На Третьем общенациональном съезде ингушского народа, проходившем в г. Грозном 6-7 октября 1991 г., вместо оргкомитета был создан Народный совет Ингушетии (НСИ), Б. М. Сейнароев был избран его председателем. Таким образом, под руководством Народного совета Ингушетии, возглавляемого Сейнароевым, ингушское национальное движение добилось создания 4 июня 1992 года Ингушской Республики в составе Российской Федерации в соответствии с волеизъявлением народа на референдуме 1991 года.

Открытие выставки состоится 28 сентября 2022 г. в 11:00 по адресу: г. Назрань, ул. Осканова, 29.