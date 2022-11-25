Выставка

В краеведческом музее Ингушетии пройдет выставка уникальных археологических экспонатов

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В Ингушском государственном музее краеведения имени Тугана Мальсагова в зале археологии с 25 ноября по 31 декабря пройдет выставка уникальных экспонатов, сообщила пресс-служба учреждения.

Посетители увидят скифcкий меч «акинак», аланскую золотую брошь, шапку амазонки, кольчугу вождя, шлем сарматского воина, очажную цепь, бронзовую птицу, шашку Тарко-хаджи Гарданова, кольчугу Хучбара, женский головной убор «курхарс», национальный войлочный ковер «истинг».

«Вся история ингушей в бронзе, золоте, железе и парче проходит перед глазами тех, кто видит уникальные артефакты, собранные в музее», — рассказал собеседник.

По его словам, экскурсоводы музея расскажут об этих и других экспонатах, отражающих историю и культуру ингушского народа.

Посетить выставку можно также в рамках программы «Пушкинская карта».

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