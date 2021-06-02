В краеведческом музее Ингушетии пройдет выставка «Воины Гиппократа»

На выставке будут представлены 70 портретов медицинских работников, погибших в борьбе с пандемией, десять из них — ингуши. Это старшая медсестра операционного блока ИРКБ Албогачиева Роза Магомедовна, медсестра рентгенологического отделения Малгобекской ЦРБ Алироева Хеди Берсиевна, врач-терапевт Сунженской ЦРБ Алмазова Мариям Умаровна, медсестра кардиологического диспансера Боголова Роза Хасановна, врач-терапевт Назрановской городской поликлиники Бузуртанова Залина Руслановна, медсестра Сунженской ЦРБ Евлоева Мадина Мовсаровна, санитарка приемного отделения Сунженской ЦРБ Темурзиева Тамара Висингиреевна, заведующая Центром здоровья для взрослых городской поликлиники Назрани Тимерханова Любовь Хасановна, врач акушер-гинеколог перинатального центра Ферзаули Хава Магомедгазиевна, водитель Сунженской станции скорой помощи Хашиев Ибрагим Багаудинович.

Автор выставки — Elena Kirmizi Nar [Елена Кырмызы Нар] (творческий псевдоним художницы Елены Сухоруковой из Новочеркасска Ростовской области). До пандемии Елена рисовала в основном портреты звезд шоу-бизнеса и спорта Афганистана, Пакистана, Индии, Турции, Кении, ДР Конго и буддистских монахов Мьянмы.

С самого начала пандемии Елена не могла оставаться в стороне от общего горя и перенаправила свои творческие силы на создание коллекции портретов героев-медиков, павших в борьбе с коронавирусом. Первая выставка «Воины Гиппократа» Елены Сухоруковой открылась в городе Шахты Ростовской области в годовщину объявления пандемии — 11 марта 2021, и насчитывала 103 живописных и графических портрета. Вторая одноимённая выставка художницы прошла в Ростове-на-Дону в апреле и дополнилась новыми портретами врачей Ростовской области (всего — 113 портретов).

Третья выставка прошла в мае в Национальном музее Северной Осетии во Владикавказе, где основной акцент был сделан на осетинских медиках. Специально для них Елена написала 10 новых портретов, так что выставка постоянно обновляется.

«В отличие от министерств и музеев других регионов, ингуши проявили наибольшую сознательность и гражданский патриотизм. На момент моего обращения в Министерство культуры Ингушетии в коллекции «Воины Гиппократа» была только одна представительница республики — Боголова Роза Хасановна, так как в интернете в открытом доступе были сведения только о ней», — рассказывает Елена Сухорукова.

По ее словам, представители Минкультуры Ингушетии и директор краеведческого музея Магомет Сагов сразу же изъявили желание провести выставку «Воины Гиппократа» в любые сроки. В дальнейшем они связались с региональным Минздравом, чтобы дать возможность всем погибшим медикам-героям Ингушетии быть увековеченными в портретах на выставке.

Как рассказала художница, выставки из серии «Воины Гиппократа» пройдут также в национальных музеях Дербента, Грозного, Краснодара и других регионов. Состав экспонатов будет меняться за счёт пополнения новыми экземплярами, но портреты ингушских медиков будут продолжать входить в число представляемых картин.

«Этому есть две объективные причины. Во-первых, ингуши всегда славились добрыми, выразительными лицами и мудрым, пронзительным, экспрессивным взглядом. Во-вторых, я люблю Кавказ и всё кавказское и считаю ингушский народ образцом для подражания в сфере культуры и долгожительства», — рассказала Елена.

Уже больше года Elena Kirmizi Nar рисует погибших медицинских работников, чтобы увековечить память о них. Для работы она выбирает фотографии, на которых медики запечатлены в самые лучшие моменты их жизни, а потому их лица сияют счастьем, радостью, человеколюбием и уверенностью в завтрашнем дне. И хотя они сложили головы в борьбе с ковидом, они смогли воспрепятствовать распространению этой страшной болезни и спасли тысячи других жизней.

Выставка в Назрани пройдёт с 4 по 30 июня включительно.

Фото портретов можно увидеть на страницах Елены Сухоруковой в соцсетях: https://www. facebook. com/elena. kirmizinar.3; https://ok. ru/profile/568639080862; https://vk. com/id344592542.