Выставка

В краеведческом музее Ингушетии состоится выставка «Афганистан — наша память и боль»

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В Ингушском государственном музее краеведения имени Тугана Мальсагова 13 февраля откроется выставка «Афганистан — наша память и боль», рассказали нашему изданию в пресс-службе учреждения.

Посетители не только увидят фотографии, документы и личные вещи воинов-интернационалистов, участвовавших в афганской войне, но и пообщаются с ними.

«Встречи с участниками тех событий будут проходить на протяжении всех дней работы выставки, которая продлится до 20 февраля. Подобные мероприятия вызывают у молодежи уважение к ветеранам и их мужеству, а также чувство гордости за доблесть наших воинов», — рассказала куратор выставки, заместитель директора по научной работе Заретхан Плиева.

Напомним, 15 февраля исполняется 34 года со дня вывода советских войск из Афганистана.

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