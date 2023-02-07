Посетители не только увидят фотографии, документы и личные вещи воинов-интернационалистов, участвовавших в афганской войне, но и пообщаются с ними.

«Встречи с участниками тех событий будут проходить на протяжении всех дней работы выставки, которая продлится до 20 февраля. Подобные мероприятия вызывают у молодежи уважение к ветеранам и их мужеству, а также чувство гордости за доблесть наших воинов», — рассказала куратор выставки, заместитель директора по научной работе Заретхан Плиева.

Напомним, 15 февраля исполняется 34 года со дня вывода советских войск из Афганистана.