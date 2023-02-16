В краеведческом музее Ингушетии состоится выставка к 79-летию депортации ингушей

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Ингушский государственный музей краеведения имени Тугана Мальсагова приглашает жителей и гостей республики 22 февраля на открытие книжно-иллюстративной фотодокументальной выставки «Балан ди», посвященной 79-летию депортации ингушей.

По словам организаторов выставки, цель мероприятия — вспомнить трагическую дату из жизни ингушского народа, привлечь школьников и студентов к творческой работе по выявлению новых фактов истории этого времени на примере своих родственников, научить подрастающее поколение ценить и уважать стариков, на долю которых выпали нечеловеческие страдания, оказывать им всяческие знаки внимания.

«Важно донести до молодежи причину депортации ингушского народа в Казахстан и Среднюю Азию, рассказать, с какими трудностями и трагедиями пришлось столкнуться нашим предкам», — рассказал собеседник.

По его словам, посетители увидят на выставке фотографии, книги о депортации и экспонаты тех времен.

Выставка продлится до 28 февраля.

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