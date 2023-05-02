Выставка

В краеведческом музее Ингушетии состоится выставка «Наши защитники»

0

В Ингушском музее краеведения имени Тугана Мальсагова 4 мая откроется выставка «Наши защитники», посвященная участникам ВОВ и специальной военной операции на Украине, а также воинам правопорядка, проинформировал наше издание представитель учреждения.

Как рассказал собеседник, вниманию посетителей будут представлены фотографии погибших сотрудников патрульно-постовой службы, участковых уполномоченных полиции, участников СВО на Украине и участников ВОВ.

«Цель мероприятия — ознакомление детей и молодежи с боевыми и трудовыми подвигами нашего народа, воспитание патриотизма и повышение престижа службы в органах внутренних дел», — отметил собеседник и пригласил всех желающих на выставку.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Ингушский спортсмен Акрам Дзахкиев стал бронзовым призером чемпионата России по борьбе на поясах
Непобежденный ингушский боец UFC Мовсар Евлоев сразится с американским спортсменом
Тхэквондисты из Ингушетии добились хороших результатов на турнире в Нальчике
Три медали завоевали ингушские спортсмены на первенстве России по ММА в Сочи
Центральный парк в Назрани планируют капитально отремонтировать в 2024 году
К 100-летию государственности Ингушетии выйдет сборник «100 лучших ингушских песен»
Ингушские спортсмены успешно выступили на первенстве России по панкратиону
В Ингушетии пройдет встреча театралов с заслуженным деятелем искусств России Заславским
В Ингушетии прошла церемония передачи флага Всероссийского конкурса «Мастер года»
В Ингушетии прошел конкурс юных инспекторов «Безопасное колесо»
В Ингушетии проверят органы опеки после инцидента с истязанием 4-летней девочки

Главное

Яндекс.Метрика

 