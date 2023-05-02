В краеведческом музее Ингушетии состоится выставка «Наши защитники»
В Ингушском музее краеведения имени Тугана Мальсагова 4 мая откроется выставка «Наши защитники», посвященная участникам ВОВ и специальной военной операции на Украине, а также воинам правопорядка, проинформировал наше издание представитель учреждения.
Как рассказал собеседник, вниманию посетителей будут представлены фотографии погибших сотрудников патрульно-постовой службы, участковых уполномоченных полиции, участников СВО на Украине и участников ВОВ.
«Цель мероприятия — ознакомление детей и молодежи с боевыми и трудовыми подвигами нашего народа, воспитание патриотизма и повышение престижа службы в органах внутренних дел», — отметил собеседник и пригласил всех желающих на выставку.