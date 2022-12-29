В краеведческом музее Ингушетии ведется работа по описанию артефактов из обрушившегося склепа в горах

Научный сотрудник Роза Гойгова и хранитель археологии Зарета Местоева проводят с артефактами многочисленные работы, в том числе реставрационные, после чего они будут представлены в экспозициях музея.

Напомним, в ноябре текущего года при обследовании обрушившегося склепа ученые обнаружили большое количество оружия, предметов быта и захоронение местных жителей XIII-XVII веков.

«Стоит отметить, что склеп содержал огромный пласт этнографического материала: одежду, наши знаменитые женские головные уборы курхарсы, посуду, музыкальные инструменты, а также практически полный комплект воина — кинжалы и ножи очень интересной формы, саблю, маленький кусочек кольчуги, несколько стрел и сложносоставной боевой лук», — рассказала Гойгова.

По ее словам, описание музейного экспоната составляется коротко, точно и конкретно. Все поступившие в музей предметы подлежат строгому документальному учету. Учет музейных фондов обеспечивает юридическую охрану музейных предметов и играет важную роль в их изучении и использовании.