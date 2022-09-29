В Кремле состоится церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий

«Завтра, в Большом Кремлевском дворце, в Георгиевском зале, в 15:00 состоится церемония подписания договоров о вступлении в состав РФ новых территорий», — цитирует Пескова ТАСС.

«Будет объемное выступление президента Путина на этом мероприятии. Это не послание президента Федеральному собранию, очень важно не путать», — подчеркнул пресс-секретарь.

По его словам, «это другой формат, послание Президента состоится позже, будем своевременно об этом информировать».

Песков уточнил, что на церемонии в Кремле в состав России будут приняты четыре новые территории. «Все четыре, все территории, которые провели референдумы и обратились с соответствующей просьбой к российской стороне», — пояснил пресс-секретарь.

Он добавил, что Путин встретится с главами Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей в Кремле, на полях церемонии. «Разумеется, на полях этой церемонии эти встречи и состоятся», — сказал Песков.

Договоры о вхождении территорий в состав РФ будут подписаны до рассмотрения, связанных с этим вопросов, Советом Федерации. «В любом случае, сначала будет подписание», — указал Песков, отвечая на вопрос о том, почему мероприятие запланировано на 30 сентября, а заседание СФ — только на 4 октября.

Референдумы о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях с 23 по 27 сентября включительно. Ранее Путин сообщил, что Москва поддержит решение, которое будет принято на плебисцитах.