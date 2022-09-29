Актуально

В Кремле состоится церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий

0

Церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий состоится в пятницу, 30 сентября, в 15 часов в Кремле, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Завтра, в Большом Кремлевском дворце, в Георгиевском зале, в 15:00 состоится церемония подписания договоров о вступлении в состав РФ новых территорий», — цитирует Пескова ТАСС.

«Будет объемное выступление президента Путина на этом мероприятии. Это не послание президента Федеральному собранию, очень важно не путать», — подчеркнул пресс-секретарь.

По его словам, «это другой формат, послание Президента состоится позже, будем своевременно об этом информировать».

Песков уточнил, что на церемонии в Кремле в состав России будут приняты четыре новые территории. «Все четыре, все территории, которые провели референдумы и обратились с соответствующей просьбой к российской стороне», — пояснил пресс-секретарь.

Он добавил, что Путин встретится с главами Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей в Кремле, на полях церемонии. «Разумеется, на полях этой церемонии эти встречи и состоятся», — сказал Песков.

Договоры о вхождении территорий в состав РФ будут подписаны до рассмотрения, связанных с этим вопросов, Советом Федерации. «В любом случае, сначала будет подписание», — указал Песков, отвечая на вопрос о том, почему мероприятие запланировано на 30 сентября, а заседание СФ — только на 4 октября.

Референдумы о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях с 23 по 27 сентября включительно. Ранее Путин сообщил, что Москва поддержит решение, которое будет принято на плебисцитах.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии реализуют проект по выращиванию клубники почти на 829 млн руб.
На форуме в Ингушетии подписали соглашения с инвесторами на 4,5 млрд руб.
В колледже Ингушетии открыли новые мастерские по трем специальностям
«МСП Банк» в этом году планирует увеличить финансовую поддержку предпринимателей Ингушетии до 1 млрд руб.
Акция #МЫВМЕСТЕ начала работу в обновленном расширенном формате
Кавказ.РФ разработан мастер-план развития высокогорного курорта «Армхи» в Ингушетии
Глава Ингушетии заявил, что республика открыта для инвестиций
В Ингушетии крупным инвесторам решили передавать земли без торгов
Глава МЧС Ингушетии совершил восхождение на Столовую гору в честь 90-летия гражданской обороны
В столице Ингушетии выявляют нелегальных торговцев
В Ингушетии напомнили о правилах пограничного режима

Главное

Яндекс.Метрика

 