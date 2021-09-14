В культурно-досуговых учреждениях Ингушетии состоялись беседы о здоровом образе жизни

Так, в сельском поселении Алхасты со школьниками провели беседу «Трезвость — выбор сильных». Ребятам рассказали о вреде спиртных напитков, наносимом организму человека, особенно в молодом возрасте, а также о пагубных привычках, которые могут привести к алкогольной зависимости.

Участники мероприятия сделали вывод, что здоровый образ жизни, спорт, трезвость — это необходимые условия для благополучной жизни человека, семьи, общества.

В школе № 1 сельского поселения Плиево работники местного ДК совместно с организаторами школы и представителями ФАП провели беседу для учащихся старших классов «Я выбираю здоровье». В ходе мероприятия ребятам рассказали о правилах здорового образа жизни, которые включают соблюдение гигиены, зарядку, хорошее питание и гуляние на свежем воздухе. В конце беседы провели викторину для закрепления полученного материала и раздали памятки о здоровье.

Также мероприятия антиалкогольной направленности прошли в домах культуры сельских поселений Южное, Пседах, Долаково, Кантышево, Яндаре и др. Они помогли учащимся разобраться в последствиях алкоголизма для человека и сделать выбор в пользу здорового образа жизни.