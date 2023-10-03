В лаборатории РСЦ по Ингушетии проверяют посадочный материал

Специалисты РСЦ помогают хозяйствам в важнейшей составляющей сева — подготовке семенного материала. Известно, что семена должны быть кондиционными и высокой репродукции. Вот и проверяют в лаборатории учреждения семена на сортовую чистоту, энергию прорастания и всхожесть.

Совместная работа регионального Россельхозцентра с аграриями началась задолго до начала сева озимых. Помимо проверки семенного материала на посевные качества, лабораторией РСЦ проводится фитопатологическая экспертиза семян. По итогам исследований специалисты учреждения дают рекомендации сельхозтоваропроизводителям о необходимости протравливания семян тем или иным препаратом.

Как сообщили газете «Ингушетия» в учреждении, фитоэкспертиза семян, в частности, проводилась для ГУП «Зори Кавказа», что находится в Малгобекском районе республики. Были проверены 2 партии семян. Это озимая пшеница «Степь» 1-РС (100 тонн) и озимый ячмень «Рубеж» 2-РС (100 тонн).

«Семена на экспертизу поступают к нам из разных хозяйств республики, на днях проверяли семена из Малгобекского района. Фитоэкспертиза показала, что эти семена и другие партии, поступавшие на анализ ранее, в основном поражены такими патогенами, как альтернариоз, кладоспориум, фузариоз, септориоз, мукор, ржавчина и аспергилл», — рассказала микробиолог испытательной лаборатории Ингушского РСЦ Татьяна Цукумова.

От указанных патогенов специалисты лаборатории рекомендуют хозяйствам обработку семян препаратами из Списка пестицидов и агрохимикатов, разрешённых к применению на территории России за 2023 год. Вдобавок к этому специалисты также дают рекомендации по выбору регуляторов и стимуляторов роста растений.