В ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях проходят референдумы о вхождении в состав России

Всего для жителей ДНР открыто 450 участков на территории республики и более 200 в России. ЦИК ЛНР кроме 461 участка в республике открыл 201 участок в Российской Федерации.

В Запорожской области сообщили о формировании 394 избирательных участков на территории области и 102 за ее пределами — в России, ЛНР, ДНР и Херсонской области.

Жители Херсонской области кроме своего региона, где создали восемь территориальных и 198 участковых избирательных комиссий, смогут проголосовать в Крыму, Москве и нескольких других российских городах.

Голосование будет проходить с 23 по 27 сентября текущего года.