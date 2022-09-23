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В ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях проходят референдумы о вхождении в состав России

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Голосование на референдумах по вопросам вхождения в состав России в качестве субъектов началось в 08:00 (совпадает с мск) в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области, сообщает ТАСС.

Всего для жителей ДНР открыто 450 участков на территории республики и более 200 в России. ЦИК ЛНР кроме 461 участка в республике открыл 201 участок в Российской Федерации.

В Запорожской области сообщили о формировании 394 избирательных участков на территории области и 102 за ее пределами — в России, ЛНР, ДНР и Херсонской области.

Жители Херсонской области кроме своего региона, где создали восемь территориальных и 198 участковых избирательных комиссий, смогут проголосовать в Крыму, Москве и нескольких других российских городах.

Голосование будет проходить с 23 по 27 сентября текущего года.

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